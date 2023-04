FOTOD ⟩ Modell pikendas oma jalgu 14 cm võrra – selline näeb ta nüüd välja

Ta ei lükanud oma unistuse täitumist lõputult edasi. 2016. aastal tehti talle esimene operatsioon jalgade pikendamiseks. Esimesel korral õnnestus talle lisada 8,5 cm. Ja 2022. aastal pikendas ta neid veel 5,5 cm võrra. Kokku kasvas Theresia koguni 14 cm ja nüüd on tema pikkus supermodellile vastav, lausa 184 cm. Modelli jalgade pikkus on nüüd 116 cm.

Maailmarekord on aga endiselt Slovakkia modelli Adriana Sklenaříkovái käes, kelle jalad on 125 cm pikad. Naise kogupikkus on 185 cm ning tema kusjuures operatsioone pole teinud. Kuid Theresia saab nüüd võistelda kaasmaalase Claudia Schifferiga, kes on 180 cm pikk ja tema jalgade pikkuseks on 118 cm.