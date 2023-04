Kaheaastane laps päästis oma perekonna põlevast majast

Metropolitan Fire Service'i pressiesindaja Phil Rogersi sõnul on selline turvarisk lubamatu. «Sel korral inimohvreid ei olnud, aga see tulekahju oleks võinud väga traagilise lõpuga olla.»

Eestis on alates 2009. aastast suitsuandur kohustuslik kõikides eluruumides. See tähendab, et igas kodus peab olema vähemalt 1 töökorras suitsuandur. Soovituslik on paigaldada suitsuandur igale korrusele, või isegi igasse tuppa (va köök ja vannituba).

Ainus, mis tulekahju õigel ajal avastada aitab, on töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Loe lähemalt Päästeameti tuleohutuse kodulehelt.