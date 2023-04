Naine lõi juuksepesule käega: ma pole eales parem välja näinud

Vaimse tervise spetsialistina töötav Clare elab koos abikaasa ja teismelise tütrega – viimane mõistagi häbeneb ema pesemisharjumusi. «Ma pesin oma juukseid ülepäeva, sest see on norm,» selgitas Clare. «Ma ei suutnud taluda mõtet, et keegi kirtsutab nina mu rasvaste juuste peale. Aga kui mu kael hakkas eelmisel kevadel valutama, oli kolm korda nädalas juuste pesemine, kuivatamine ja stiliseerimine lihtsalt liiga suur pingutus.»

Alguses kasutas Clare looduslikku šampooni, et hoida rasu peast eemal. Siis kraapis ta juukseid päevade kaupa hobusesappa, püüdes mitte mõelda peas olevale rasvapuntrale, kui ta oma iganädalast poetiiru tegi.

«Ma muutusin laisaks,» tunnistas ta. «Enne kui ma tähelegi panin, oli möödunud kolm nädalat ja pool pead kubises rasust. Alguses kartsin, et inimesed märkavad seda ja mõtlevad, et olen räpane ja haisev. Siis mõtlesin – keda huvitab? Ma töötan kodus, nii et keegi ei näe, kui mu juuksed näevad natuke mustad välja. Ja mind ei häiri see, mida arvavad Tescos ostlejad.»

Clare'i juustele kulus kolm kuud (mille hulgas umbes kolm juuksepesu), et nad kohaneksid uue harjumusega ja lõpetaksid nii rohke rasu tootmise. Siis hakkas ta ka tulemusi nägema. «Mu juuksed kasvasid kiiresti ning olid läikivad ja tugevad. Isegi mu tütar ütles, et need näevad head välja,» ütles ta. «Enne oli tal piinlik, aga mind see ei huvita.»