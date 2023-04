PROOVI JÄRELE ⟩ Kui toimid nii, siis lõhnad terve päeva suurepäraselt

«Lõhna kasutamine kihiti on suurepärane viis, et lõhnata isikupäraselt,» ütles Chaz. Nii et kui kardad midagi valesti teha, siis pea meeles, et igaühe lõhn on isiklik ja ainulaadne. Kasuta kaht või kolme lõhna, mis sulle meeldivad ja mis sobivad sinu meelest kokku.