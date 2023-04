See kurioosne ripsmepaigaldus läks küll väga valesti. Kui hädas klient oma kätetööd tehniku juurde korda läks tegema, võttis selle kordasaamine pika aja ja oleks võinud lõppeda hoopis kurvalt.

Meister Dalila Sarabia postitas oma TikToki kontole video kliendist, kes tuli oma ripsmemuret kurtma. Nimelt kaebas salongi tulnud naine, et Facebook Marketist pärinevad ripsmepikendused olid alguses küll kenad ja kohevad, aga nii kui need märjaks said, hakkasid hullupööra kokku kleepuma.