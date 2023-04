Lilian Droniaki TikToki kontol Grandma_droniak on enam kui kaheksa miljonit jälgijat. Ta on pälvinud avalikkuse tähelepanu ja armastuse oma kohtamisnõuannetega. Hiljuti rääkis naine saates «Good Morning America», et ta on palju ämbreid läbi kolistanud ega taha, et noored samu vigu kordaksid.