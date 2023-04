Eesti juurtega staardisainer oma vähidiagnoosist: ärge eirake mammograafiauuringute kutseid

Kelly Hoppen on Briti sisekujundaja, kes on kirjutanud arvukaid raamatuid, osalenud lugematutes telesaadetes ja loonud enda sisekujundusimpeeriumi. Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas sündinud Kelly ema Stephanie Hoppen (neiupõlvenimega Shub) on eesti-juudi päritolu. Kelly kasutütar on näitlejanna Sienna Miller. Allikas: Wikipedia

Selgub, et nende perekonnas on rinnavähki ka varem esinenud, nimelt põdes ränka haigust ka tema ema. «Arsti poole pöörduma sundis mind pigem intuitsioon, kui vajadus, nimelt hakkas mind häirima mälestus minu ema haigestumisest, kui ta oli sama vana kui mina praegu.»

Pärast mammograafiat saadeti Kelly ultrahelisse ja võeti koeproovid. Tema sõnul oli kasvaja kahes kohas piimanäärmetes ning need opereeriti. Kelly ütles, et oli üliõnnelik, kui talle järelkontrollis öeldi, et vähk pole edasi levinud ning nüüd on naine kindel, et paraneb täielikult.