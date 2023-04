VAGA VESI, SÜGAV PÕHI ⟩ Susan Boyle'i kelmikad ülestunnistused: ta oskas mu õigeid punkte vajutada

Susan Boyle saavutas rahvusvahelise kuulsuse 2009. aastal Briti talendisaates, kus ta laulis muusikalist «Hüljatud» loo «I Dreamed a Dream». 2021. aasta seisuga on Boyle müünud ​​25 miljonit plaati. Tema 2009. aastal ilmunud debüütalbum I «Dreamed A Dream» on üks 21. sajandi enimmüüdud albumeid, mida on maailmas müüdud üle 10 miljoni eksemplari ja see oli 2009. aastal rahvusvaheliselt enimmüüdud album.