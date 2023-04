SUUR GALERII ⟩ TFW parimad riietujad võitsid südameid Ukraina teema, värvi ja paljastustega

Igal moeüritusel särav fashionista ja äridaam Katrin Pihela kannab selle kevade kuumimat moemärki, mida kaubandusest võimalik saada – loomulikult on see kleit Stine Goya kollektsioonist. Kaubamaja uus moemagnet on juba Tallinna kihama pannud. Kuid kirsiks tordil on pastelsed lillad sukad ja sama tooni lahtised kingad – see on juba stilistika meistriklass!