VEEL JÕUAD ⟩ Parimad vähelevinud aprillivembud, millega täna oma lähedasi haneks tõmmata

Aastakümnete pikkune traditsioon on 1. aprillil oma lähedaste, kolleegide ja pereliikmetega üksteisele kahjutuid nalju korraldada. Toome siin teieni mõned vähemlevinud tembud, millega lähedasi ehmatada.

Pane kausikesse valmis helbed või müsli. vala peale piim, suru kaussi poolenisti ka lusikas ja kogu see ports supsti sügavkülma. Ohvrile seda serveerides peaks mõistmatu esmapilk garanteeritud olema.

Postita kellelgi kolme punkti liigutav gifi. Selle saaja jääb arvata, et trükid talle teadet ja jääb ekraani vaadates ootele. Kirja ootele, mida ei tulegi.

Lõika paberist välja ämbliku kujutis ja kleebi see lambivarju siseküljele. Tuld põlema pannes jääb mulje nagu valgusvihus roniks hiidämblik. Võib asendada ka näiteks prussakaga, aga ärge tehke sellist nalja neile, kes ämblikke päriselt kardavad. Hirm ei ole naljakas!

Kui sul on kodus toiduvärve, määri seda köögi või vannitoa kraanitila alla, täpselt sinna, kust vesi välja tuleb. See värvib kraanist välja voolava vee ära ja kutsub pahaaimamatule ohvrile kergemat sorti hämmingu.

6. Mis kell on?

Keera kõik kodus olevad kellad mõni tund ette, aga nii, et need siiski sama aega näitaksid. Segadus on garanteeritud!