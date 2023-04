NAISE LUGU ⟩ «Kallim palus mind naiseks, aga ta pole mulle isegi veel oma lapsi tutvustanud...»

«Ma pole kindel, kas saan temaga abielluda,» alustab naine.

Tema mees on 48-aastane, lahutatud ning tema lapsed on kaheksa- ja kümneaastased. Mees kohtub lastega iga paari kuu tagant ning teeb kord nädalas nendega videokõnet. Mida lapsed ei tea, on aga see, et nende isal on uus naine – veel enam – ta kavatseb temaga ka abielluda.

«Küsin pidevalt lastega kohtumist, kuid ta ütleb: ühel päeval saad - lihtsalt mitte veel,» sõnab naine nördinult. Väidetavalt on eksnaisel uus mees, kes on lastega juba ammu kohtunud.

«Ma ei saa isegi hakata pulmaplaane tegema, kui ta elus on suur osa, millest ma midagi ei tea,» jagab Suurbritanniast pärit naine oma tundeid.

The Suni suhtespetsialist Deidre soovitab mehega siiski leida üks hetk, et temaga asjadest rääkida. Oluline on välja selgitada, mis põhjusel mees oma lapsi eemal hoiab ja tutvustada ei soovi.

«Võib-olla on ta mures, et tema endine naine võib takistada tal lastega kohtumast, kui ta on uues suhtes,» pakub Deidre ühe põhjusena. Väga paljudes lahku läinud suhetes võib nii juhtuda. Mees võib ka karta, et lapsed ei võta tema uut elukaaslast omaks ning siis ei tea ta, kuidas elus edasi minna.