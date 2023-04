Naine: mu mees vabaneb peagi vanglast, aga ma olen kellessegi teise armunud

«Mina olen 31- ja mu elukaaslane 34-aastane. Uus mees on 32 ja temas on olemas kõik, mida minu elukaaslases pole,» kirjeldab naine, mis teda uue kallima juures enim köidab. Naine lisab, et uus mees on väga armas ja hooliv ning tunded tema vastu aina kasvavad.

«Olen oma elukaaslasega koos olnud kaheksa aastat, kuid see on juba teine ​​kord, kui ta on vanglas. Kokku on ta vangistuses veetnud neli aastat. Ma olen uue mehega koos olnud viimased kuus kuud,» räägib naine.

Paljud kindlasti mõtlevad, miks naine pole mehest, kes pidevalt seadustega pahuksisse sattub, lahku läinud. Naine ise väidab, et tal pole selleks julgust.

Mees vabastatakse vanglast paari kuu pärast ja naine ei tea, mida teha. Ta tunnistab, et on uuele kallimale oma elukaaslasest rääkinud, kuid ta ei taha, et keegi haiget saaks.

Suhtenõustaja Deidre sõnul on selgemast selge, et vanglas olevat elukaaslast on ebaõiglane teadmatuses hoida, kuid naisel on täielik õigus oma suhe temaga lõpetada.

«Ta on kindlasti löödud, kui räägid talle oma uuest mehest, nii et enne lõpliku otsuse tegemist veendu, et see ikka on sinu jaoks õige valik,» ütles Deidre. Suhtespetsialist annab ka soovituse lahkuda elukaaslase juurest sellepärast, et ta pole temaga õnnelik, mitte sellepärast, et tal on keegi uus, kelle juurde minna.