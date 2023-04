HEA TEADA ⟩ Lollikindel nipp, et küünelakk kuivaks käbedalt ära

Koduse maniküüri puhul on tüütu see, et hoolimata piinlikust ettevaatlikkusest, kipub lakk enne kuivamist kuhugi pihta minema. Sageli on nii, et päevatoimetused tehtud, lakid küüned ära, heidad magama ja hommikul on padjamuster küüntel, ehkki enda arvates lasid küüntel kuivada. Mida teha?