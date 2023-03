Kui sul kasvavad karvad lõual, siis toimi niimoodi

Mingil hetkel peavad kõik seisma silmitsi lõuakarvadega. Lõppude lõpuks on ainsad kohad, kus karvad ei kasva, peopesad, jalatallad ja huuled. Kõigis teistes kohtades on karvad täiesti normaalsed ja oodatud. Loomulikult on karvakasv geneetiline ja inimestel erinev.

Kui aga märkad, et karvad lõual on silmatorkavamad kui kunagi varem, siis on teatud põhjused, miks need on pea välja pistnud. Ja nende põhjuste väljaselgitamine on esimene samm lõuakarvade peatamiseks.

Karvad lõual tahavad sageli kasvada hormonaalsete kõikumiste tõttu. Ka naistel on androgeene ehk meessuguhormoone, ehkki meestel on neid mõistagi rohkem. Suurte hormoonimuutuste ajal, nagu rasedus ja menopaus, tõuseb tõenäolisemalt ka näokarvade arvukus. Kuid see võib olla ka vananemise või kaalutõusu või meditsiinilise probleemi, näiteks polütsüstiliste munasarjade sündroomi tulemus.

Kuna kehakarvade vohamise ja hormonaalse tasakaalutuse vahel on märkimisväärne meditsiiniline seos, siis on hea mõte pöörduda arsti poole, kui märkad lõual rohkem karvu kui varem.

Asi võib olla ka ravimis

Kui sa võtad retseptiravimeid, siis need, mis mõjutavad hormoone, võivad panna ka lõuakarvad kasvama. Lisaks võib seda juhtuda ka ebaseaduslike steroidide võtmise puhul.