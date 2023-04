VIDEO ⟩ Krokodillitalitaja avaldab, mis on tema töö juures kõige raskem

View this post on Instagram

Floridas elav Savannah Boan on veetnud pea kogu elu alligaatoritega ujudes ja krokodillidega kallistades. Krokodillitalitaja aga tõdeb, et mehi satub tema ellu harva – võimalik, et üks põhjus on Ricardo, hiiglaslik Kuuba krokodill, kes on Savannah’ lemmikpoiss.