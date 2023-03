SOODNE JA TÕHUS ⟩ Nii saad kiirelt silmaümbruskortse siluda

Oluline on õppida tundma, kuidas erinevad kortsud tekivad, sest sageli polegi need vaid vanusest. Mõned kortsud võivad olla märk sellest, et nahk ihkab põhjalikumat hooldust - olgu see siis naha niisutamine, puhkus osadest näohooldustoodetest või hoopis midagi kolmandat.

Retinool

«Retinool on suurepärane valik kortsude ennetamiseks, sest see aitab luua uut kollageeni,» räägib dermatoloog Lauren Penzi. Sealjuures tuleb aga silmas pidada, et mõeldakse õrnatoimelist retinooli, mis on silmaümbruskreemides. Näoseerumites sisalduv retinool on silmade alla kandmiseks liiga tugev.

«Kuigi retinool on väga tõhus, ärritab see märgatavalt tundlikku nahka,» hoiatab Penzi. Juhul, kui juba näol retinooli kasutamine põhjustab ärritust, tasub seda silmaümbruses kohe kindlasti vältida.

Antioksüdandid

Oksüdatiivne stress võib viia paljude nahaprobleemide, sealhulgas silmade all olevate kortsude tekkimiseni. Et kaitsta seda õrna piirkonda vabade radikaalide eest, veendu, et sinu kasutatavates silmakreemides või -seerumites on antioksüdante, näiteks C-vitamiini.

Mõnele inimesele sobivad silmade alla mõeldud C-vitamiini seerumid, kuid teistele võivad need põhjustada ärritust. Sarnaselt retinooliga on silmakreemides leiduv C-vitamiin õrnatoimelisem ja sisaldab rohkem toitvaid koostisosi, seega tundlikuma naha puhul tasuks eelistada just seda.

Silmapadjad

Sarnaselt näomaskidele on silmapadjad suurepärased vahendid naha kiireks niisutamiseks. Silmapadjakesed on loodud neile, kes soovivad kiiret ja silmnähtavat muutust, olgu see siis pidulikuks ürituseks valmistudes või lihtsalt selleks, et silmaaluseid vahetevahel turgutada.

C-vitamiinirikas menüü