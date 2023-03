«Ma lihtsalt tahtsin, et ta oleks ilusam.» Naine langes oma 9-aastast tütart iluopile viies kriitikatulva alla

Ema sundis oma 9-aastast tütart tegema iluoperatsiooni, et ta kaunim välja näeks. Rucchi tütrele teostati silmalaugude operatsioon, et muuta tema aasiapärased ühekordsed silmalaud kahekordseks, mis on ema sõnul läänelik ilustandard. «Ma ei ole kunagi näinud ühekordsete silmalaugudega tüdrukut, keda ma oleksin pidanud ilusaks,» sõnas naine.

Küsimusele, mis teeb inimese ilusaks, vastas tema tütar Micchi: «Kui sa suudad plastilise kirurgia valu taluda, teeb see sind minu arvates ilusaks inimeseks. Mulle öeldi, et mu silmad on liiga kitsad, sellepärast tahtsin teha ka plastilist operatsiooni.»

Rucchi ütles, et tema enda emal ja nooremal õel on mõlemad hämmastavalt suured silmad. «Kõik arvasid enne operatsiooni, et mu noorem õde on palju armsam kui mina,» tõdes Rucchi, tunnistades, et tema trauma välimusega seoses kandus edasi tütrele.

Naine sõnas seejärel, et tema tegi silmade operatsiooni 18-aastaselt, kuid soovis, et oleks seda varem teinud. «Ma tahtsin, et sellel protseduuril oleks Micchile positiivne mõju, mitte, et ta kasvaks üles ebakindlana.»