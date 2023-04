VIDEO ⟩ Nunnumeeter lakke: 9-aastane poiss õmbles isale särgi

Kolme lapse isa avaldas, et Sam on käinud üle aasta õmbluskursusel ja sai selleks inspiratsiooni oma vanatädilt Valilt. «Tema vanatädi on uskumatu õmbleja. Ta õmbleb kõik valmis. Ta on meile kogu elu enda õmmeldud asju kinkinud ja Sam arvas, et see on nii lahe,» selgitas Aaron. «Paar viimast aastat on vanatädi talle õmblemist õpetanud, aga siis Sam soovis rohkem sügavuti minna.»

Nüüd on ta oma õmblusoskusi lihvinud kohalikus kangapoes. Siiani on ta õmmelnud kassidega pidžaamapüksid vennale, juuksekumme, kleidi nõbule, padjapüüri ja nüüd ka särgi isale. «Olin vapustatud ja meelitatud, et ta tahtis seda mulle teha,» ütles Aaron. «See on tõesti hea särk. Teistsugune – väga 70ndate stiilis. Aga see sobib ja on minu stiil,» ütles ta tumesinise väikeste lilledega särgi kohta.

Kuigi Sam on praegu ainus poiss oma õmblusklassis, ei ole see Sami motivatsiooni pärssinud. Aaron ja tema abikaasa julgustavad Sami oma kirge järgima. «Ta on alles üheksa-aastane ja ta teeb neid kleite ja särke ja pükse ja padjapüüre ja juuksekumme ja selliseid asju. See on tõesti hämmastav,» ütles Aaron.

Sam ei löö esimest korda sotsiaalmeedias laineid. Tema reaktsioon sellele, kui ta sai üheksandaks sünnipäevaks õmblusmasina, vallutas samuti sotsiaalmeedia kasutajate südamed.

2018. aastal ajendas uudis sellest, et Sami kiusati küünelaki kandmise pärast, võõraid inimesi oma toetust avaldama. Aaron avaldas tänu toetuse eest, mida ta on saanud võõrastelt inimestelt internetis. «Me oleme nii tänulikud selle elujõulise positiivsuse eest, mis sellest kogemusest on tulnud. Nii et ma tänan teid kõiki.»