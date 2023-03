KELLE MOODI TA ON? ⟩ Kuulsa modelli teisik: ma olen talle tänu võlgu

Harrison võtab seda komplimendina ja ütleb, et armastab enda ja Delevingne’i tugevaid kulme. «Ma olen talle tänu võlgu. Suured kulmud olid äkki lahedad,» ütles Harrison. «Tema modellikarjäär tegi minu jaoks kooli paremaks.»

Andmeanalüütikuna töötav Harrison tõdeb aga, et see polegi vaid üks lõbu ja pillerkaar. «Ma olen suuremate tissidega Cara Delevingne. Ma olen nagu tema Ameerika õde või nõbu,» ütles ta. «Inimesed tulevad kogu aeg minu juurde ja ütlevad, et ma näen välja nagu tema. Ma olen meelitatud, aga see ärritab mind, kui ma üritan meestega tutvuda.»

Ta ütles, et mehed alustavad tutvumisäpis sageli selle märkusega vestlust. Harrisonile ei meeldi see aga teps mitte. «Ma panen meestele kohe «unmatch», kui nad seda repliiki kasutavad,» ütles ta.

Harrison on Delevingne’iga nii sarnane, et inimesed on soovitanud tal teha DNA-testi. Mitte vaid nägu ja kulmud pole nagu briti modellil, vaid ka maneerid. «Minu nägu liigub sarnaselt. Meil on ühesugune suu kuju. Me liigume samamoodi.»

Mis puutub tema kulmudesse, siis Harrison ütles, et need on loomulikud ja ta laseb neid kaks korda aastas trimmida. Nooremana ta häbenes oma kulme ja soovis neid kitsamaks vahatada. Kui aga Delevingne tegi julged kulmud populaarseks, oli Harrison rõõmus, et ta jättis oma kulmud rahule, kirjutab LadBible.

Harrison avaldas, et pole oma teisikut kunagi päriselus näinud. «Oleks lahe Caraga silmast silma kohtuda,» ütles ta. «Ma olen siin, kui tal on kunagi vaja kehadublanti.»