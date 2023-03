Igavesti 4-aastase välimusega noore naise ema: meid on isegi lennukist välja visatud

Kui Dannia 19 aastat tagasi sündis, märkasid meedikud, et ta on keskmisest väiksem, tema kehatemperatuur ja veresuhkur on samuti normist madalamad. Geneetik ei osanud esmapilgul midagi arvata, kuid analüüse tehes sai vastsündinud laps haruldase diagnoosi, mida seni on registreeritud vaid kolmel poisil.