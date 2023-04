Väga paljud meist alustavad oma hommikut tassi kohviga. Kes mingil põhjusel kohvi ei joo, teeb tassikese teed. Muidugi võib mõni jätta hommikusöögi vahele ja alustada päeva näiteks smuuti, pudru või munaga. Siiski on üks jook, mida võiks igaüks kohe hommikul juua. See on vesi!