10 kilo juurde võtnud naine: tunnen end paremini ja mu juuksed on paksemad

Üks pilt oli aastast 2021, mil ta oli kümme kilo kergem, ja teine näitas, milline ta näeb välja nüüd. Ta ütles, et on tugevam kui kunagi varem ning ka tema suhe toiduga on elutervem kui eales varem.

«Ma pole kunagi olnud enesekindlam kui praegu. Minu mõtteviis elu ja selle kohta, mis on oluline, on täielikult muutunud. Minu juuksed on paksemad. Mul on rohkem energiat. Ma söön rohkem kui kunagi varem. Kas sel teel on olnud ka halbu päevi? Jah, muidugi. Ükski fitnessi teekond ei ole lineaarne. On häid päevi ja on halbu päevi, kuid suund on tähtsam kui kiirus, nii et jätkake.»