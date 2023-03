VIDEO ⟩ Staarmodell armus esimesest silmapilgust: «Ma ei võta seda kleiti enam iialgi seljast ära!»

«Minu show on keskmises plokis,» räägib ta. «Põhjus on selles, et minu kallis klientuur vananeb koos minuga. Ning paraku kell kümme õhtul moeetendust vaadata on paljudele juba liiga hiline. Jääd kohe mõtlema, et ei tea, kas lähen. Humaanne on toredaid asju varem teha, minu enda jaoks ka.» Varasema etenduse miinuseks on vaid see, et Mammu Couture'i etendusele omaseid suurejoonelisi trikke, kus lae alla lendavad õhupallid või laval plahvatavad konfettid, on sel korral keerulisem teha. Kuid moelooja lubab, et üllatusi saab publik siiski.