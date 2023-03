Üheksa aastat iga päev kanepit suitsetanud naine avaldas, mis loobumisel juhtus

«Mõtlesin, et avan end natuke,» kirjutas ta klipi alla, mida on vaadatud üle 2,4 miljoni korra.

«Tükk aega ei tulnud mulle pähegi, et mul on mingi probleem, kuni ma sain aru, kui palju raha ma kanepile kulutan ... ja kui sa ise ka suitsetad seda, siis sa tead, kui suur summa see on.»

Brooks kirjeldas, et tema esimene kanepivaba nädal oli absoluutselt kohutav – ta oksendas, ei suutnud magada ja oli kattunud külma higiga. «See oli tõsiselt jube. Ma ei soovi seda tunnet tõesti kellelegi,» lisas ta.

Nüüd, kaks kuud hiljem on ta juba märganud olulisi füüsilisi ja emotsionaalseid muutusi. «Ma tunnen end palju enesekindlamana. Tunnen, et olen kõigi inimestega universumis ühel lainel, mis on väga kummaline,» selgitas Brooks. «Suudan viimaks kodunt lahkuda ilma ärevushoogudeta. Tunnen end palju energilisemana ja inspireerituna, et luua sisu. Varem tundsin, et ma ei tahtnud filmida, kui ma olin pilves, aga pilves olin ma põhimõtteliselt kogu aeg.»

Ühtlasi avaldas ta, et tal on nüüd meeletult erksad unenäod, mida olid kogenud ka paljud kommenteerijad:

«Unenäod!!! Need on hullumeelsed, eks? Ma lõpetasin umbes kaks-kolm aastat tagasi, kui olin neli aastat lakkamatult suitsetanud. Ja mu unenäod on endiselt täiesti hullud.»

«Unenäod on kui filmid.»

Brooks ütles, et ta loobus kanepist koos oma parima sõbraga, mis on suuresti abiks olnud.

Tuhanded internetikasutajad toetavad Brooksi ja tema avameelsust:

«Keegi ei räägi oma sõltuvusest, nii et see oli hämmastav. Toob palju rohkem inimestele lähedale.»

«Olen nii uhke su üle, ingel. Loobumine on palju raskem, kui tundub.»