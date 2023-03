KAS SUL OLI KA NII? ⟩ 10 ehmatavat mõtet, mis paljusid äsja emaks saanud naisi kimbutavad

Mõned mõtted võivad emadele tunduda nii sünged, et ta ei julge neid kellelegi kõva häälega välja öelda, isegi kui see võiks tema enesetunnet natukenegi kergendada.

Kui oled värskelt emaks saanud, siis võta teadmiseks, et teistel emadel võivad olla sarnased mõtted. Need mõtted ja tunded mööduvad niipea, kui oled elumuudatusega harjunud ja võtad vahel oma aega, et pead tuulutada.