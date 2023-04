Tegelikult pole selles mingit suurt saladust: soola, suhkru, rasva ja mõningate keemiliste lisandite kombinatsioon toitudes on loodud spetsiaalselt selleks, et inimene hakkaks seda aina rohkem tahtma. Oluline on olla teadlik sellest, et mõned tooted sõna otseses mõttes manipuleerivad meiega.