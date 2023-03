ÕPETLIK VIDEO ⟩ Lihtne nipp, mis aitab kehakuju sekunditega muuta

Moehuviline Grace Tutty on pannud inimesed ümber mõtlema, kuidas oma riideid kanda. Ta demonstreerib TikTokki postitatud videos, et ka lihtsat musta toppi ja rohelisi dressipükse on võimalik kanda väga mitmel moel. Tutty selgitab, et iga riideese võib kehakuju ilusamaks muuta, kuid samas võib näiteks pluusi vale kandmine keha täielikult teistsuguseks teha.

Naine kirjutas populaarseks muutunud video pealkirjaks, et see on šokeeriv, kuidas riiete liigutamine võib välimust täielikult muuta. Tal on tõesti õigus, sest sajad kommentaarid video all kinnitavad, et muutus on silmaga nähtav.

Paljud kommenteerijad sattusid videost segadusse ja kirjutasid, et neil oleks vaja eksperti, kes oskaks nende kehakuju järgi alati valida, kuidas riided kõige ideaalsemalt selga sobiksid. Mitmed inimesed jagasid oma muret, et nad ei oska endale sobivaid riideid valida ja kuigi Tutty video oli väga informeeriv, tekitas see ka omajagu hirmu, et sobivate riiete kandmine on muutunud veelgi keerukamaks.

Tegelikult pole olemas keskmist kehatüüpi, kuid sellegipoolest püüavad inimesed liigitada oma kehakuju mõne üldise tüübi alla. Olgu selleks siis ristkülik, liivakell, õun või pirn – eri kehatüüpide nimekiri on näiliselt lõputu.

Ameerika veebisaidi Healthline andmetel sobivad ristkülikukujulise, sirge või «banaanikujulise» kehatüübiga naistele kõige enam õlaosadeta topid, torukleidid ja riided, mida saab keskkohast vööga kokku tõmmata. See kehatüüp on liigitatud selle järgi, et keha vöökoht on puusade, rinna või õlgadega umbes sama lai.

Teist levinud kehatüüpi on nimetatud kolmnurgaks või pirniks, mille puhul on õlad ja rind puusadest kitsamad. Veebilehe andmetel soovitavad stilistid sellisele kehatüübile rõivaid, mis pööravad rohkem tähelepanu vöökohale.

Liivakellafiguur tähendab seda, et puusad ja rind on peaaegu võrdse suurusega ning kehal on selgelt märgatav vöökoht. Seetõttu sobivad just sellele kehatüübile kõige paremini liibuvad või kehasse töödeldud riided.