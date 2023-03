KAS KA SINA? ⟩ Suur hulk Eesti naisi kutsub oma autot just sellise hellitusnimega

Moller Baltic Impordi tellimusel Eestis läbiviidud uuringu kohaselt tajub autoga isiklikku suhet 29% autoomanikest – mida nooremad autokasutajad, seda rohkem isiklikku suhet tajutakse. 14% omanikest on autole pannud ka nime, millest levinuimaks osutus Nunnu, Hubert, Sirje, Tibu, Tupsu ja Volli.

2023. aasta märtsis läbiviidud veebiküsitlusele vastas 700 autoomanikku üle Eesti. Neist 29% pidas autot partneriks, kellega tajub isiklikku suhet. Enim tajusid autoga «lähisuhet» just nooremad inimesed: kui 18-29aastastest vastajatest märkis seda koguni 44%, siis 60-aastaste ja vanemate seas oli väitega nõustujaid vähem kui viiendik. Anonüümsem suhe autoga kasvas koos vanusega: mida vanem eagrupp, seda vähem isiklikku suhet tajuti ja seda rohkem vastati, et auto on tarbeese, millega liigutakse punktist A punkti B.

«Kui räägitakse, et tänapäeva tehnoloogiast tulvil maailmas liigume pigem suureneva suhete anonüümsuse suunas, siis arvaksin, et ka autodesse suhtutakse üha rohkem kui pelgalt tarbeesemesse. Uuring näitab aga hoopis vastupidist trendi – noorema elanikkonna seas on tunduvalt rohkem neid, kes tajuvad autot partneri või sõbrana või peavad oma identiteedi osaks,» ütles Moller Baltic Impordi Eesti piirkonna müügijuht Kristjan Salak.

Uuringust selgus, et meeste ja naiste vahel autosse kui partnerisse suhtumisel erinevust ei olnud, kuid märgatavalt rohkem tajusid isiklikku suhet Tallinna (34%) või muu suurema linna elanikud (43%) võrreldes maal (28%) või väiksemas linnas elavate inimestega (24%). Oma identiteedi osaks pidas autot kümnendik vastajatest, sealjuures mehed pisut rohkem kui naised.

14% vastanutest on oma neljarattalisele sõbrale andnud ka nime ja 11% teab kedagi, kelle autol on nimi. Kõige rohkem on oma autole nimesid pannud 30-39aastased vastajad (18%).