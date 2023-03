Kuulsuste iluekspert: lusikatäis seda toiduainet iga päev aitab allergia vastu

Kuulsuste iluekspert Melissa Day selgitas, et on loomulik, et ajaga muutub näonahk õhemaks ja kuivemaks. Allpool on kirjas seitse nõuannet, kuidas vananemisprotsessi loomulikul teel aeglustada, ilma et peaks minema noa alla või rahakotti tühjendama hirmkallite vananemisvastaste kreemide peale.