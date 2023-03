VIDEO ⟩ Beebimonitori kaamera jäädvustas midagi, mis tekitas emas õudust

Murelik ema on juhtunust ehmunud ja tunnistab, et see teeb teda väga rahutuks. Naine jagas oma lugu TikTokis ning küsis inimestelt arvamusi, kuidas võiks piltidel olevat nägu seletada. Paljud inimesed on samuti hirmul ja palusid naisel neid loo edasiste arengutega kursis hoida. Mitmed kommenteerijad arvasid, et pere peaks pöörduma politsei poole.

Paljud kommentaare jätnud inimesed pakkusid, et ehk on lapse toas mõni nukk, mis kaamerasse paistis. Siiski ei põhjenda see kaamera poolt tuvastatud näo liikumist. Naine jagas, et tegemist võib tõesti olla paranormaalse nähtusega, sest nad kolisid uude majja vaid paar kuud tagasi ja seetõttu ei tea nad maja ajaloost kuigi palju. Realistlikumalt lähenevad inimesed on aga pakkunud, et äkki on keegi monitori sisse häkkinud või on lapse toas mõni pakend, millel on pilt lapse näost.

Pärast esialgse video postitamist, on naine oma jälgijatele jaganud loo uusi arenguid. Ashley kasutas fotovõimenduse programmi, et hägust pilti teravamaks muuta. Programm muutis uduse pildi selgemaks ja paljastas foto hirmutava välimusega beebist, kes ilmselgelt pole naise enda laps.