Palju kõneainet pakkuv paar kohtus kohtinguäpis Bumble ning on nüüd juba pikalt suhtes olnud. Lisaks sündis paarile hiljuti ka nende esimene laps. Alexil on haruldane haigus nimega spinaalne lihasatroofia, mis põhjustab naisel nõrkust ja liikumisraskusi ning seetõttu kasutab ta liikumiseks ratastooli. Naise mitmed terviseprobleemid on internetis palju küsimusi tekitanud ning paljud inimesed süüdistavad naise poiss-sõpra selles, et ta pole naise vastu lõpuni siiras.