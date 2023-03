Printsess Diana autojuhi lähedased mõistsid Netflixi hukka: nad isegi ei hoiatanud meid

Netflixi seriaali «The Crown» viimane osa kajastab laastavat kolme inimese surmaga lõppenud õnnetust 31. augusti 1997. aasta esimestel tundidel Pariisis Pont d'Alma tunnelis. Rängas avariis hukkusid printsess Diana, tema kallim Dodi Fayed ja autojuht Henri Paul.

Pahameelt tekitab rusudeks sõidetud Mercedese vraki näitamine, mis toob lähedastes kõige valusamad sündmused taas esile.

Juhi ainus veel elus olev vend Alain Paul ja Henri Pauli parim sõber Claude Garrec mõistsid filmitegijad hukka õnnetuse ohvrite ärakasutamise ja huntide kätte viskamises. Alain Paul kommenteeris MailOnline’ile: «Ma ei taha, et peaksin ikka ja jälle nägema auto vrakki, milles mu vend suri. See on ebainimlik. See Netflixi dramatiseering mu venna surmast on minu ja mu pere suhtes julm. Nad ei hoiatanud mind, et toovad selle tragöödia taas tähelepanu keskpunkti. Neil polnud isegi sündsust mind sellest plaanist teavitada. Ikka jälle üritavad inimesed minu venna ja printsess Diana surmast kasu lõigata. Nende jaoks on see äri, aga kas nad ei peaks siis selle piina eest mulle ka tšeki saatma?»

Paulile ei mahu ka pähe, kuidas surmaavarii iga aasta augustikuus taas läbi võetakse. «Nagu hagijad, kes tahavad kontides sorida. Mina ja mu pere oleme pidanud õppima sellega elama. See hävitas mu vanemad. Aga nüüd on nad surnud. Mu vennad on surnud ja mina pean sellega üksi hakkama saama. See toob kõik tagasi: leina, kurbuse, süüdistused.»