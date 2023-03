TEA ENNE TEISI ⟩ Kevadine Tallinn Fashion Week toob lavale moe, mis teenib kandjale rohkelt komplimente

Klassikalised nostalgiahõngulised elemendid on kombineeritud kaasaegse stiiliga väärtustades minevikku, ent seades pilgu tuleviku poole. Kollektsioon hõlmab tooteid vastavalt nende mugavus- ja formaalsusastmele, mistõttu leiab valikust esemeid igaks ajahetkeks ja elusündmuseks. Rahustavad ja mahedad värvitoonid, originaalmustrid ja tähenduslik graafika peidavad endas kestlikku lähenemist, tagades jätkuva ajakohasuse ka edasistel hooaegadel.

Hooaja põhivärviks on seekord lavendlililla, mis on esindatud ka vintaaždetailidega kleitide, toppide-pluuside ja nahkaksessuaaride seas. Peamistest tunnusjoontest väärivad esile toomist veel ruudumuster, tviidmaterjal ning õhulisele kangale trükitud lillemotiiv, mis on käsitsi joonistatud Ivo Nikkolo disainerite poolt. Rõivaesemete pikaealisuse ja vastupidavuse tagamiseks jätkab bränd kvaliteetsete ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamist.

Ivo Nikkolo kevadsuvine kollektsioon julgustab elama hetkes. Foto: Kertin Vasser / Ivo Nikkolo

Brand NO.8 rõivad rõhutavad naise individuaalsust, mitte ei tõmba temalt tähelepanu

Brand NO.8 kevadise kollektsiooni teema on omamoodi jätk eelmisele aastale, tuues Tallinn Fashion Weeki moelavale taas transtsendentsi mõiste. «Nüüd on kogu maailm kvantülemineku seisundis, millega kaasnevad helged maailmasündmused, esmapilgul negatiivsed ja väga valusad, kuid meie ühiskonna jaoks vältimatud. Kvantüleminek tähendab üleminekut ühest olekust teise, mis oli meile varem tundmatu. Kõik üleminekud toimuvad ainult piisava energiapotentsiaaliga, kui ühiskond on juba jõudnud äärmuslikule arengupunktile ning teadvus on juba nii palju avardunud, et enam ei ole võimalik samal tasemel püsida,» kirjeldab disainer Svetlana Puzõrjova kollektsiooni sündimise inspiratsiooniallikat.

«Sellist üleminekut iseloomustavad nii üksiku inimese uued vibratsioonid ja aistingud, mõtlemise avardumine kui ka aja mutatsioon üldiselt. Paljud märkavad, et iga päevaga muutub aeg üha põgusamaks - see, mis varem tundus pikk, toimub nüüd justkui hetkega. Varem harjunud kollektiivsus kaotab oma endise atraktiivsuse ja asemele tuleb särav individuaalsus,» lisab moelooja. Brand NO.8 soovib aidata kaasaegsel naisel selles kiires elutempos olla ilus, huvitav, seksikas ja intellektuaalne, kuid mis kõige tähtsam, rõhutada oma individuaalsust ja tunda end võimalikult mugavalt.

Uut kollektsiooni iseloomustab minimalistlik konstruktivism – sügavalt viimistletud tooted, maksimaalne rõhk detailide kvaliteedil, lakoonilisus, mugavus ja alahinnatud elegants. Materjalina on kasutatud siidi, mis sobib ideaalselt mugavaks viibimiseks kuumades maades. Jahedate ilmade puhuks on Brand NO.8 valmistanud tooteid neopreenist, teksast ja kašmiirist. Kollektsiooni värvigamma on pistaatsia, kollane, roosa, beež, valge ja must.

Brand NO.8 hoolitseb selle eest, et naised hektilises maailma kvantülemineku seisundis stiilseks ja elegantseks jääksid. Foto: BRAND NO.8