Lärmakad seksipeod häirivad looduspargis elavaid haruldasi linde, omanik pole süüdistusega nõus

Bostonis Frampton Marshi looduspargis asuv täiskasvanute klubi on sattunud terava meelepaha alla. Murelikud kodanikud soovivad, et seal asuva Pool Shedi nime kandvalt klubile ei antaks alkoholi müügilitsentsi. Naabruskonna esindajad läksid ametnike jutule ja kurtsid, et park pole õige koht seksipidudeks, mida seal peetakse. Nende arvates peletab öisest mullivannist kostuv vali muusika ja entusiastlikud karjed neis paikades elavad haruldased linnud minema.