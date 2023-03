STAARIDE JUUKSUR ANNAB NÕU ⟩ Nende kolme nipiga saad juuste kahususest edukalt lahti

1. Eelista palsami asemel juuksemaski

«Üks möödapääsmatumaid osi minu juuste ilurutiinis on nende niisutamine,» räägib Porsche. Naine toob välja, et kasutab sageli tavalise palsami asemel tugevalt niisutavat juuksemaski. Juuksur märgib, et lokkis juuksed kipuvad murduma rohkem kui teised juuksetüübid, seega on oluline alustada nende niisutamist ja tugevdamist juba duši all.

2. Ära säästa juuksehooldustoodete pealt

«Parim viis kuivatada oma juukseid volüümi kaotamata, on kasutada pärast juuste pesemist mõningaid juuksehooldustooteid,» sõnab Porsche. Naise isiklik lemmiknipp on kanda pärast pesu juustele juustesse jäetavat palsamit, sest see jätab juuksed mõnusalt pehmeks ja niisutab neid. Seejärel tasub juustesse kanda mõnda stiliseerivat toodet, näiteks vahtu või kreemi, mis annab lokkidele tugevama vormi ja aitab neil paremini säilida. Kui oled iga loki stiliseerinud ja defineerinud, lase neil õhu käes kuivada.

3. Jälgi enda juuksetoodete koostisosi