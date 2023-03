Reese Witherspoon teatas kurva uudise oma abielu kohta: palume privaatsust

Näitlejanna Reese Witherspoon avaldas oma Instagrami kontol kurva uudise, et tema ja Jim Tothi abielu on lõppenud.

Reese mainis ka, et nende suurim prioriteet on nende ühine poeg ja kogu perekond. «Sellised asjad pole kunagi kerged ja on äärmiselt isiklikud,» ütles näitlejanna. Ta palus südamest, et inimesed austaksid perekonna privaatsust ja annaksid neile rahu.