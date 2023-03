FOTOD ⟩ 3 popimat bikiinitrendi sel suvel: kas kannaksid?

Paljud on oma suvepuhkuse kuupäevad juba paika planeerinud ja unistavad rannas või koduaias päevitamisest. Millised bikiinid on sel suvel populaarsed?

Vogue'i ja Who What Weari andmetel on sel suvel kõige värskemate rannabikiinide stiilide hulgas palju valikut. Moes on nii minimalistidele sobivad lõiked kui ka sellised, kes otsivad midagi erilisemat.