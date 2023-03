Allolev nipp sobib neile, kellel pole fööni, kuid kes soovivad siiski, et juuksed kiiresti kuivaksid. Samuti on see hea lahendus inimestele, kelle juuksed on väga haprad ning kes soovivad seetõttu igasugust kuumtöötlemist vältida. Õnneks saab juukseid kuivatada ka ilma föönita.