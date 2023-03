Paljud, kes on 25-aastase Bianca Blakney ga kohtunud, näevad teda alguses kui tavalist naist, kuid temas on rohkemat kui esmapilgul paistab.

Kuigi tal on TikTokis ligi 12 miljonit jälgijat, on ta eraldanud oma sotsiaalmeedia karjääri isiklikust elust. Oma pereelu ta internetis ei eksponeeri, kuid teadaolevalt on ta abielus ning paaril on kokku kolm last.