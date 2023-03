Esmalt selgitas ta, et tema, tema abikaasa ja nende kaks last järgivad aeg-ajalt tervislikke eluviise ja väldivad maiustusi. Ta väitis, et tema abikaasa eksnaine ja tütar Gweni ema on teistsuguse mõtteviisiga. «Selle naise veregrupiks on vist ketšup. Ta ei tea toitumisest midagi ja Gwen kaalub mitu kilo rohkem, kui viieaastane tüdruk kaaluda võiks,» püüdis anonüümseks jäänud kasuema endale pooldajaid võita. Ta ütles, et kui Gwen neil kaks korda kuus nädalalõppudel külas käib, püüab ta õpetada talle tervislikke eluviise.