Naine kukkus sõidueksamil peaaegu tuhat korda läbi: «Ta ei tohiks kunagi autot juhtida»

Tollal 69-aastane Cha Sa-soon sõnas, et vajab juhilube selleks, et ta saaks oma köögiviljade müügiga tegeleva ettevõttega paremini hakkama. Ta ei pühendanud ülesandele ainult oma aega, vaid naine pidi eksamite sooritamiseks maksma kokku ligikaudu 12 000 eurot. Kohaliku autokooli juhendaja ütles, et kui naine lõpuks load sai, läksid nad kõik teda õnnitlema ja kinkisid talle lilli. Cha Sa-soon tõestas, et tugeva järjekindlusega on kõik võimalik ning sellest ajast peale on naine saanud riiklikuks kuulsuseks.