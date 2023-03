KARM DIAGNOOS ⟩ Naise kõnnak paljastas hirmutava ravimatu haiguse

Christine ütleb, et isegi tema arst oli šokeeritud, et 30ndates eluaastates naisel selline tõsine haigus avaldus. Arst arvas, et naine on tõve saamiseks liiga noor, kuid tegelikult võib lihastele halvasti mõjuv haigus tabada ka noori inimesi. Naine teab, et tihti võib tõbi märkamatult kehas olemas olla, kuid selleks ajaks, kui inimene sellest ise aru saab, on haigus juba kehale palju kahju teinud. Seetõttu võib juhtuda, et Parkinsoni tõve diagnoosimiseni jõutakse alles siis, kui lihased juba järk-järgult jäigastuvad ning tasakaal ja koordinatsioon kipuvad kaduma.

Christine tunnistab, et haigusega on raske elada, sest ta peab mõtlema asjadele, mis on paljudele täiesti tavalised. Näiteks kõndimine on tema jaoks väga keeruline, sest ta peab mõtlema igale sammule. Kui ta kaotab kontrollitunde, kaotab ta ka igasuguse koordinatsiooni ja siis kipub ta ühte jalga lohistama.

Parkinsoni tõvega inimesed võivad kasutusele võtta mitmeid ravimeetodeid, mis aitavad haigust aeglustada, kuid Christine on otsustanud teistsuguse ravi kasuks – ta tegeleb iga päev võimlemisega. Naise jaoks on see hea lahendus, sest regulaarne lihastreening aitab kontrollida haiguse sümptomeid. «See aitab mul tasakaalu, koordinatsiooni ja jõudu kontrollida ning need on oskused, mida ma Parkinsoni tõvega toimetulemiseks vajan,» ütleb ta.