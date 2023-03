45-aastane James Craig vahistati sel pühapäeval 19. märtsil, kahtlustatuna esimese astme mõrvas. Vahetult enne seda suri haiglas tema naine, kes viibis meedikute hoole all sel kuul juba kolmandat korda. Politsei usub, et hambaarst mürgitas korduvalt oma naise valgukokteile, et ta saaks oma armukesega koos olla.