Chris Hemsworth tekitas fännides pettumust, sest tutvustas pere veidrat traditsiooni

Hemsworth postitas esmaspäeval oma Instagrami kontole üles foto, millelt paistab, et pere tähistab uhkelt kaksikute Sasha ja Tristani üheksandat sünnipäeva. Pildile on aga jäänud veider stseen, mis vallandas suure arutelu lapsevanemaks olemise ja sünnipäeva traditsioonide üle, vahendab Tyla .

Tuhanded inimesed on pärast pildi postitamist tordi teema sõna võtnud ning vaidlevad siiani mehe postituse kommentaarides selle üle, kas pere traditsioon on lõbus või tuleks pigem ära unustada. Paljud arvavad, et selline traditsioon on naeruväärne ja selles ei leidu midagi naljakat. Lisaks kirjutati, et vanemate käitumine on laste suhtes lausa vägivaldne.