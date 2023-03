Paljudele naistele on pikad ripsmed väga olulised ning ilusamate ripsmete saamiseks on nad valmis tegema suuri pingutusi. Lopsakate ripsmete saavutamiseks on naised katsetanud erinevaid ripsmetušše, pikendusi ja seerumeid, kuid üks naine otsustas hoopis vastupidi käituda.