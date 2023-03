Nutikas ema jagab nippi, kuidas lapsega poes käies jonnituure vältida

Probleemi vältimiseks on naine võtnud kasutusele loova viisi. Ta tegi mõni aeg tagasi lapsega kokkuleppe, et kui ta midagi soovib, siis teeb ema sellest «jõuluvana jaoks pilti» ning enne jõule saab laps kõik aasta jooksul tehtud pildid üle vaadata ja valida, mida ta päriselt kõige rohkem endale tahaks.

Selline süsteem on siiani lapsele hästi sobinud ning päästab ema tüütutest tülidest. Lisaks sellele valmib piltidest pikk nimekiri, mis on heaks juhiseks nii emale kui ka teistele, kes lapsele näiteks sünnipäevaks või mõneks muuks puhuks midagi kinkida soovivad.

Populaarseks saanud videot kommenteerinud inimesed kiidavad naise nutikust ja kirjutavad, et proovivad väärt nippi ka oma lastega poes käies kasutada. Mõned kommenteerijad arvavad aga, et selline käitumine pole kõige parem viis, kuidas last kasvatada, sest laps peaks ka äraütlemistega leppima. Kritiseerijate sõnul kasvatab selline käitumisviis lapses vaid suhtumist, et ta saab alati kõike, mida ta tahab. See ei ole tegelikult päris õige, sest siiski saab ta ju valida vaid ühe asja.