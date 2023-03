56-aastaselt loomulikul teel emaks saanud naine võitleb julmade rünnakutega

56-aastaselt sünnitanud Brasiilia telestaar, näitleja ja tantsija Claudia Raia on sunnitud end vastsündinud pojaga tehtud fotode tõttu veebirünnakute eest kaitsma. Ta on kannatanud sotsiaalmeedias väärkohtlemise all alates sellest, kui ta oma ootamatu raseduse kohta Instagramis uudise avaldas.

Brasiiliast Sao Paulost pärit Claudia töötas Ameerikas tantsijana, kuni sai 1985. aastaselt tööd Brasiilia parimas telekanalis. Tal on kolm last, kellest noorim on praegu 20-aastane. Alates 2018. aastast on tema abikaasa näitleja Jaarbas Homem de Mello.