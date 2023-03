KAS TEADSID? ⟩ Nii juhtub sinu kehaga, kui lõpetad aluspükste kandmise

Aluspüksid võivad endasse koguda niiskust ja mikroobe, mis loob Candida seene jaoks soodsa keskkonna ja võib viia erinevate põletike ja ärrituseni. See võib juhtuda nii uneajal kui jõusaalis, kuid eriti suur tõenäosus on siis, kui kannad mittehingavaid aluspükse.

Aluspüksid, mis on tugevalt ümber keha, võivad hakata suruma veresoontele ja aeglustama seeläbi vereringet. Dr. Donnica Moore’i sõnul käib osa naisi liiga kitsaste püksikute tõttu isegi harvemini tualetis, kui nad tegelikult sooviksid. Kui aluspüksid on muutunud niivõrd tüütuks, et nende tõttu otsustakse isegi WC-sse minemata jätta, oleks hea mõte kaaluda aluspükstevaba elustiili.