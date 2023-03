Hirmutav põhjus, miks norskamine on ohtlikum kui arvatakse

Igaüks teab, et norskamine on tüütu, kuid kes oleks osanud arvata, et see võib olla koguni eluohtlik. Tuleb välja, et norskamine on üks peamisi tundemärke obstruktiivsest uneapnoest, mille puhul seiskub hingamine kümneks või enamaks sekundiks. Lisaks sellele suurendab norskamine südameinfarkti, insuldi ja muude terviseprobleemide riski, muutudes teatud juhtudel eluohtlikuks.