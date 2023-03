GLAMUUR ⟩ Hollywoodi suursündmus tõi staarid punasele vaibale

USA filmiauhindade Oscarite jagamine on moemaailma vägevate jaoks ühtlasi suur moegala – uued lõiked, värvid ja provokatiivsed ideed tuuakse esimest korda publiku ette just siin. Moeajakiri Vogue nentis, et paljud Hollywoodi staarid valisid seekord traditsioonilise kleidi koos mõne moodsa detailiga. Moeajakirja sõnul andis see galaõhtule tuttava, kuid ometi täiesti värske mulje. Ja vaadake hoolega – uut on omajagu!